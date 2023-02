Alimentazione, Schillaci: “Con dieta mediterranea italiana -10% mortalità” (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – La “dieta mediterranea italiana” è “un patrimonio del nostro territorio che dobbiamo recuperare, valorizzare, tramandare, rappresentando il modello alimentare più salutare per eccellenza. Una stretta aderenza alla dieta mediterranea italiana è infatti associata alla riduzione della mortalità complessiva di quasi il 10%, della mortalità per patologia cardiovascolare del 10%, per neoplasie del 6%, per malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer fino al 13%. Per contro, la non adesione alla dieta mediterranea italiana, abitudini al fumo, vita sedentaria, riducono l’aspettativa di vita di quasi 5 anni in 20 anni e di più di 10 anni in 40 anni”. Lo ha detto il ministro della Salute ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – La “” è “un patrimonio del nostro territorio che dobbiamo recuperare, valorizzare, tramandare, rappresentando il modello alimentare più salutare per eccellenza. Una stretta aderenza allaè infatti associata alla riduzione dellacomplessiva di quasi il 10%, dellaper patologia cardiovascolare del 10%, per neoplasie del 6%, per malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer fino al 13%. Per contro, la non adesione alla, abitudini al fumo, vita sedentaria, riducono l’aspettativa di vita di quasi 5 anni in 20 anni e di più di 10 anni in 40 anni”. Lo ha detto il ministro della Salute ...

