Alimentazione e Salute: convegno a Roma con la partecipazione di Lollobrigida e Sangiuliano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Al via da oggi, al Palazzo del Collegio Romano, la due giorni di lavori dedicati alla Giornata Nazionale dell’Alimentazione, Nutrizione e Cuore, organizzata dal CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e la Società Italiana di Cardiologia. Oggi e domani a Roma il convegno sull’Alimentazione organizzato dal Crea Il convegno nasce con l’obiettivo di approfondire il legame tra una Alimentazione sana e bilanciata e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, ancora oggi prima causa di morte nel nostro Paese. La parte iniziale dell’evento – a cui partecipano numerosi esperti e docenti – sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del CREA. LEGGI ANCHE La svolta culturale di Sangiuliano: "Dante è il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Al via da oggi, al Palazzo del Collegiono, la due giorni di lavori dedicati alla Giornata Nazionale dell’, Nutrizione e Cuore, organizzata dal CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e la Società Italiana di Cardiologia. Oggi e domani ailsull’organizzato dal Crea Ilnasce con l’obiettivo di approfondire il legame tra unasana e bilanciata e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, ancora oggi prima causa di morte nel nostro Paese. La parte iniziale dell’evento – a cui partecipano numerosi esperti e docenti – sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del CREA. LEGGI ANCHE La svolta culturale di: "Dante è il ...

