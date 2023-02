“Alfonso non può farmi questo”. GF Vip 7, le lacrime di Oriana dopo aver sentito Signorini (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ne abbiamo parlato a lungo: l’ultima puntata del GF Vip 7 è stata molto dura per Oriana Marzoli e naturalmente lei non l’ha presa benissimo. Ma cosa è successo. Qualcuno ricorderà che Alfonso Signorini è stato molto duro con la venezuelana. Il motivo è sempre il solito: “Beve troppo”. Durante la diretta il padrone di casa le aveva detto: “Vedere le tue reazioni in relazione a un eccesso di uso del vino anche no. Bevi troppo. C’è bisogno che te lo dica io?“. Poco dopo anche Orietta Berti ha detto a Luca Onestini che i suoi lati migliori escono fuori con Ivana Mrazova e non con Oriana, uno schiaffone in pieno volto per la bella Marzoli, non c’è che dire. Poi il patatrac quando ieri, ripensandoci, Oriana si è sfogata non poco con Daniele Dal Moro: “Io di solito sono molto forte e non ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ne abbiamo parlato a lungo: l’ultima puntata del GF Vip 7 è stata molto dura perMarzoli e naturalmente lei non l’ha presa benissimo. Ma cosa è successo. Qualcuno ricorderà cheè stato molto duro con la venezuelana. Il motivo è sempre il solito: “Beve troppo”. Durante la diretta il padrone di casa le aveva detto: “Vedere le tue reazioni in relazione a un eccesso di uso del vino anche no. Bevi troppo. C’è bisogno che te lo dica io?“. Pocoanche Orietta Berti ha detto a Luca Onestini che i suoi lati migliori escono fuori con Ivana Mrazova e non con, uno schiaffone in pieno volto per la bella Marzoli, non c’è che dire. Poi il patatrac quando ieri, ripensandoci,si è sfogata non poco con Daniele Dal Moro: “Io di solito sono molto forte e non ...

