Alec Baldwin verso la prima udienza per la sparatoria sul set di Rust, ma il film non si ferma: quando ripartono le riprese (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il set cinematografico di Rust riprenderà in primavera negli spazi dello Yellowstone film Ranch in Montana. Lo ha annunciato la produzione del western low cost. Il progetto verrà quindi completato dopo l’interruzione nell’ottobre del 2021 in seguito alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins per un colpo di pistola partito dall’arma di Alec Baldwin. E nonostante l’azione legale che vede l’attore e l’armiera della troupe Hanna Gutierrez Reed, che aveva materialmente caricato l’arma, accusati di omicidio colposo – spiega Hollywood Reporter – Baldwin sembra essere confermato nel suo ruolo di protagonista. Intanto, è attesa per il 24 febbraio la prima udienza del processo dove saranno letti in video-conferenza i capi di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il set cinematografico diriprenderà invera negli spazi dello YellowstoneRanch in Montana. Lo ha annunciato la produzione del western low cost. Il progetto verrà quindi completato dopo l’interruzione nell’ottobre del 2021 in seguito alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins per un colpo di pistola partito dall’arma di. E nonostante l’azione legale che vede l’attore e l’armiera della troupe Hanna Gutierrez Reed, che aveva materialmente caricato l’arma, accusati di omicidio colposo – spiega Hollywood Reporter –sembra essere conto nel suo ruolo di protagonista. Intanto, è attesa per il 24 febbraio ladel processo dove saranno letti in video-conferenza i capi di ...

