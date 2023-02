Alciato | «Inzaghi bravissimo! Porto provocatorio | giusta energia per l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha vinto contro illa gara di andata degli ottavi di Champions League e il gol di Romelu Lukaku è stato in questo senso pesantissimo (vedi articolo). In onda su Radio 24, nel corso del programma “Tutti Convocati”, ha espresso il proprio pensiero Alessandro. La sua analisi il giorno dopo il big match di San Siro.POSITIVA ? Così ai microfoni di Radio 24, nel corso del programma “Tutti Convocati”, ha parlato il giornalista Alessandropresente ieri a San Siro per Inter-di Champions League: «Ill’ha messa sulla provocazioni, davano fastidio a tratti e a bordocampo si sono percepite tutte le frasi e le provocazioni. A me delè piaciuto anche il nervosismo positivo. Mi vengono in mente Nicolò Barella e ...