Alberto Sordi | i film per ricordarlo a 20 anni dalla morte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Oggi è un altro giorno: Serena Bortone ricorda Alberto Sordi su Rai 1 - #altro #giorno: #Serena #Bortone - ErmannoB79 : RT @LaPresse_news: ???Podcast ???? Governo alla prova #Ucraina. #Meloni pronta a inviare #armi, ma la Lega frena e le opposizioni attaccano ??… - BomboloGreco : A 20 anni dalla scomparsa di Alberto Sordi , Enrico Vanziana ci regala un ritratto del grande attore. Mettendo in e… - grizzoschettino : @Supernova2017 Sempre in tema di gelati, Alberto Sordi ti avrebbe detto:'Te Magnum' ?? - 75simonetta : RT @raimovie: Questa sera alle 23.00 #MovieMag è alla @berlinale dove @fpontiggia1 ha incontrato Mario Martone | Benedetta Porcaroli #shoot… -

Oggi giovedì 23 febbraio, alle 14:05 su Rai 1, subito dopo il Tg1 e il Tg1 Economia, va in onda Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone con una puntata incentrata su. Cinema, televisione e l'attualità politica sono gli argomenti affrontati, a seguire un nuovo episodio de La Vita in Diretta conMatano. Serena Bortone ricorderàa ...Solo due nostri grandi artisti del cinema hanno influenzato in maniera profonda il linguaggio degli italiani: il Principe de Curtis, in arte Totò e, l'Albertone nazionale. Ho avuto il privilegio di conoscerli tutti e due e di frequentarli. Insomma, di ascoltarli parlare dal vivo. Ma mentre 'dal vivo' Totò era il Principe de Curtis, ...

Alberto Sordi, Enrico Vanzina: «Quella lingua così viva dell'ultimo Trilussa» ilmessaggero.it

Il ricordo di Verdone: "Viveva come un monaco" ilGiornale.it

Rutelli: "Alberto Sordi mi considerava il figlio che non aveva avuto" AGI - Agenzia Italia

Alberto Sordi, Carlo Verdone: «Un immortale che sarà sempre icona di Roma». Domani il ventennale della scompar ilmessaggero.it

Vent’anni fa moriva Alberto Sordi: 6 cose che non tutti sanno su di lui La Stampa

Serena Bortone ricorderà Alberto Sordi a vent'anni dalla scomparsa. A raccontare l'indimenticabile attore e regista romano, l'amica di sempre Paola Comin, l'attore Giorgio Gobbi l'indimenticabile ...Alberto Sordi nasceva a Roma a Trastevere il 15 giugno 1920 e chiudeva gli occhi nella sua villa di Caracalla nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 2003, portato via da un tumore tenuto nascosto a ...