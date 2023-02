Alberto Bona vince la RORC Caribbean 600 | secondo Beccaria

(Di giovedì 23 febbraio 2023) All’alba di questa mattina, con un tempo reale di 2 giorni, 13 ore, 7 minuti e 18 secondi,e IBSA hanno tagliato per primi il traguardo nei Class 40 alla600. Staccati di 14 minuti Alla Grande Pirelli e Ambrogio, che hanno chiuso secondi, mentre a 27 minuti troviamo terzo Project Rescue di Axel Trehin. Le parole didopo la600 I tre equipaggi si sono dati battaglia sin dalle prime miglia di regata, rendendo mozzafiato fino all’ultimo lo slalom tra le isole caraibiche. “Impegnativa, bellissima, avnte: dopo più di tre mesi di pausa questa è la regata che ci voleva per aprire la seconda stagione del Class40 IBSA”, ha ...

Antigua - La vela italiana fa doppietta nei Class 40 alla RORC Caribbean 600.su IBSA ha vinto e Ambrogio Beccaria su Alla Grande Pirelli ha concluso secondo, a 14 minuti da. IBSA ha concluso alle 00:17 di oggi, ora locale, l'alba di oggi in Italia. A bordo ...... presumibilmente per un piccolo problema a bordo ma rimangono da allora saldamente in seconda posizione, vicinissimi a Isba die in lotta per il primo posto'. Lo fa sapere lo staff del ...

