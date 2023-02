Al via la Coppa delle Alpi 2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dall'1 al 4 marzo passando per i confini Alpinidi Italia, Svizzera, Germania e Austria BRESCIA, Italia, 23 febbraio 2023 /PRNewswire/



Il 2023 della Freccia Rossa prende il via con la terza edizione della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, la competizione invernale di regolarità che sarà anche gara valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi. Saranno 76 le auto al via che, nei 1.100 chilometri del percorso, avranno la possibilità di immergersi nello spettacolo dei territori, delle località, dei passi più impegnativi e della maestosità delle cime. L'Italia sarà presente con 19 equipaggi, il Belgio con 16, la Germania con 14 e, a seguire, Olanda, Svizzera, Spagna, Israele, Polonia, USA e Regno Unito. Una Bugatti T 37 A del 1927 e una Lancia Lambda ...

