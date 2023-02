Al via il Consiglio Affari Esteri, Borrell: 'dare le munizioni a Ucraina o guerra a rischio' (Di giovedì 23 febbraio 2023) BRUXELLES - "Il dossier più urgente è quello delle munizioni, se falliamo la guerra è a rischio . L'Ucraina ha bisogno di proiettili, in particolare di quelli di calibro 1.55. La Russia spara 50mila ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023) BRUXELLES - "Il dossier più urgente è quello delle, se falliamo laè a. L'ha bisogno di proiettili, in particolare di quelli di calibro 1.55. La Russia spara 50mila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessiaMorani : Qualcuno che gli vuole bene dica a #Salvini che è il governo di cui fa parte che il 27 ottobre al consiglio europeo… - AlessiaMorani : @SusannaCeccardi Sapranno anche che il governo Meloni ha dato il via libera alla decisione nel consiglio europeo de… - teresa3345 : RT @BeatoBartoloL: Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli a… - AlbOr_EsSence : SANTORIELLO SEGNALATO AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - fabius10scudi : RT @BeatoBartoloL: Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli a… -