Al ‘Gesualdo’ torna ‘Italia’s Got Talent’ | come candidarsi per partecipare

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce l’attesa per il ritorno ad Avellino di Italia’s Got Talent, uno dei talent show più amati dal pubblico italiano, che dal prossimo autunno approderà per la prima volta sulla piattaforma di streaming Disney +. Ancora una volta il Teatro “Carlo Gesualdo” è stato sceltolocation ideale per ospitare i casting di questa nuova ed esplosiva edizione. Ci sono ancora pochi posti disponibili per la due giorni avellinese, quella in programma il 27 e 28 febbraio, per le registrazioni delle audizioni e per scoprire chi saranno i nuovi giudici del talent show. Nel corso delle audizioni, i giudici, seduti ad un bancone, saranno chiamati ad esprimere il loro gradimento rispetto alle esibizioni dei concorrenti che in 100 secondi di tempo dovranno esibirsi sul palco del “Gesualdo” mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi ...