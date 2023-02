Aglio in polvere fai date: Senza conservanti e lo conservi per un anno! (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con un po’ di attenzione è possibile preparare dell’Aglio in polvere che conserva intatto tutto il suo sapore. Vediamo più precisamente in che modo. La ricetta Per preparare l’Aglio in polvere dobbiamo usare questi ingredienti: 40 gr di sale marino un chilo d’Aglio La preparazione Prendiamo l’Aglio e scamiciamo accuratamente gli spicchi. Per completare quest’operazione Senza problemi, basta ammollare l’Aglio in una ciotola piena d’acqua per mezzora. In questo modo le bucce si staccheranno con facilità. Dopodiché passiamo una metà dell’Aglio che abbiamo pelato in un frullatore assieme al sale. Copriamo il sale con l’Aglio rimasto e infine versiamo il resto del sale. Ora mettiamo in moto il frullatore fino a ottenere ... Leggi su donnaup (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con un po’ di attenzione è possibile preparare dell’inche conserva intatto tutto il suo sapore. Vediamo più precisamente in che modo. La ricetta Per preparare l’indobbiamo usare questi ingredienti: 40 gr di sale marino un chilo d’La preparazione Prendiamo l’e scamiciamo accuratamente gli spicchi. Per completare quest’operazioneproblemi, basta ammollare l’in una ciotola piena d’acqua per mezzora. In questo modo le bucce si staccheranno con facilità. Dopodiché passiamo una metà dell’che abbiamo pelato in un frullatore assieme al sale. Copriamo il sale con l’rimasto e infine versiamo il resto del sale. Ora mettiamo in moto il frullatore fino a ottenere ...

