Aggressione Firenze, colpo di scena: il testimone ribalta tutto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Avete presente l’allarme fascismo, che tra le redazioni dei giornali si è creato dopo i fatti di violenza avvenuti davanti al Liceo Michelangelo di Firenze? Ecco, adesso si vengono a scoprire altri pezzi, che stanno componendo un puzzle ben più complesso rispetto a quello della semplice “Aggressione di matrice fascista”. La Digos, grazie al video diventato virale sui social, che ha ripreso sei giovani di Azione Studentesca picchiare con calci e pugni due esponenti dei collettivi studenteschi di sinistra, ha aperto un’indagine sulla base della denuncia per violenza privata e volantinaggio non autorizzato nei confronti dei sei giovanissimi di destra, nati tra il 2002 ed il 2007. Nel corso del video, si nota anche la presenza di una professoressa che cerca di separare in modo invano i ragazzi che se le danno di santa ragione. Eppure, possono essere le ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Avete presente l’allarme fascismo, che tra le redazioni dei giornali si è creato dopo i fatti di violenza avvenuti davanti al Liceo Michelangelo di? Ecco, adesso si vengono a scoprire altri pezzi, che stanno componendo un puzzle ben più complesso rispetto a quello della semplice “di matrice fascista”. La Digos, grazie al video diventato virale sui social, che ha ripreso sei giovani di Azione Studentesca picchiare con calci e pugni due esponenti dei collettivi studenteschi di sinistra, ha aperto un’indagine sulla base della denuncia per violenza privata e volantinaggio non autorizzato nei confronti dei sei giovanissimi di destra, nati tra il 2002 ed il 2007. Nel corso del video, si nota anche la presenza di una professoressa che cerca di separare in modo invano i ragazzi che se le danno di santa ragione. Eppure, possono essere le ...

