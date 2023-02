Aggressione al Michelangiolo | la lettera sull’antifascismo della prof | contestata dal ministro E lodata da Giani

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il presidente Eugenioesprime sincero apprezzamento per la-lezione(che riportiamo qui sotto), scritta dalla dirigente scolastica Annalisa Savino del Leonardo da Vinci di Firenze dopo il pestaggio avvenuto sabato scorso davanti al Liceo. Laera statadalpubblica istruzione, Giuseppe Valditara. Che aveva scritto: "In Italia non c'è nessun pericolo fascista" L'articolo proviene da Firenze Post.