Aggredisce i figli piccoli perché fanno rumore durante la partita in tv

Un 50enne italiano è stato denunciato per aver aggredito i suoi duepiccoli, strattonandoli e lanciando loro contro alcuni suppellettili di casa "perché facevamo rumore mentre guardava la partita in tv" e poi sua moglie, intervenuta per difenderli, ieri sera a ...E lo possiamo capire: quando isono a scuola si è convinti che siano in un luogo sicuro. Se invece poi ti riferiscono cose del genere, cadono tutte le certezze - tira le fila il sindaco - da ...

È 'impazzito' improvvisamente perché non sopportava più i figli che non gli facevano vedere la televisione ... A intervenire per difendere i bambini è stata la madre che però è stata aggredita a sua ...È successo in Brianza, vicino a Monza; vittime i bambini di pochi anni e la loro mamma intervenuta per proteggerli. Aggredisce i figli che lo disturbano mentre guarda la tv, stessa sorte per la moglie ...