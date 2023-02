AEW | Jon Moxley nella storia | è il primo a raggiungere le 100 vittorie!

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Jon. Lo Street Doog, con la vittoria su Evil Uno nell’ultimo episodio di Dynamite, diviene illottatore ale 100 vittorie in AEW. In un main event quasi a senso unico ed ovviamente pieno di sangue, il membro del Dark Order ha venduto cara la pelle ma il tutto non è bastato per fronteggiaree la sua furia. L’ex WWE, con questo risultato, si erge sempre più a wrestler di caratura internazionale nonché fondamentale per tutto il panorama mondiale della disciplina, non solo per la AEW. .@Jonhas made history with his one-hundredth win in #AEW by choking out at bloodied @EvilUno!#AEWDynamite is LIVE on TBS! pic.twitter.com/maVqWu8qPB— All Elite Wrestling (@AEW) February 23, 2023

On the February 22, 2023 edition of AEW Dynamite, Jon Moxley became the first wrestler to score a century of victories in All Elite Wrestling. Moxley reached the iconic milestone by defeating Evil Uno ...