AEW | Chris Jericho vs Ricky Starks a Revolution! Ecco la card aggiornata

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Durante l’ultimo episodio di Dynamite,hanno avuto un acceso confronto sul quadrato. I due hanno dunque ufficializzato il loro incontro per Revolution, prossimo PPV AEW in programma il 5 marzo al Chase Center di San Francisco. Lo scontro tra The Ocho esarà un semplice singles match ma laAppreciation Society sarà bandita da bordo ring. Who's got a pen?! Let's sign this thing!@IAmvs. @starkmanjones ONE-ON-ONE is OFFICIAL for #AEWRevolution, with JAS banned from ringside!It's #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/UXcXJNDFMo— All Elite Wrestling (@AEW) February 23, 2023a voi lacompleta (o quasi) dell’evento: MJF (c) vs. Bryan Danielson 60-minute Iron Man ...

ROH World Championship: Claudio Castagnoli batteJericho (C) Il regno titolato di "The Ocho" ......3 volte IWGP United States Champion Juice Robinson che ha da poco ufficialmente firmato con la! ... ROH World Championship:Jericho (C) vs Claudio Castagnoli Nella puntata speciale di Dynamite

AEW veteran Chris Jericho is hoping to get CMLL and NJPW involved in his upcoming cruise. Chris Jericho’s Rock ‘N’ Wrestling Rager At Sea will be back in 2024, and the former AEW World Champion wishes ...The card for the Revolution event was further strengthened this week as AEW announced that Ricky Starks will take on Chris Jericho in singles action at the PPV. After a conversation, Starks fooled ...