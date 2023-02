(Di giovedì 23 febbraio 2023)è stato costretto a prendersi una pausa dal lottato dopo il pay-per-view Forbidden Door del 2022 a causa di un infortunio. La buona notizia è cheè finalmente in salute ed è pronto a tornare sul ring a breve.è stato intervistato nel backstage da Renee Paquette a Dynamite questa settimana.ha annunciato che la AEW debutterà addirittura con una nuova serie televisiva il mese prossimo. Il vincitore della Owen Hart Cup ha dichiarato che AEW All Access conterrà alcuni dei più grandi nomi della AEW, tra cui lui stesso. Ha anche colto l’occasione per fornire un aggiornamento sul suo tanto atteso ritorno nel quadrato. “Ho altre buone notizie. Quella stessa sera, la sera di AEW All Access, la sera in cui lo show debutterà in diretta su AEW Dynamite, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: Adam Cole conferma che tornerà presto in azione - Zona_Wrestling : Ecco l'annuncio di Tony, con l'aiuto di Adam Cole, in arrivo un nuova serie reality targata AEW… - TSOWrestling : Ecco quando tornerà a combattere il Panama City Playboy in #AEW #TSOW // #TSOS // #AEWDynamite - TSOWrestling : Sta per arrivare un nuovo show in casa #AEW: #AEWAllAccess! #TSOW // #TSOS // #AEWDynamite - GamerNewsit : #aewfightforever Pubblicato un nuovo match per AEW: Fight Forever Guarda lo scontro tra Adam Page vs Brian Danielso… -

THQ Nordic GmbH e All Elite Wrestling () hanno rivelato un nuovissimo incontro: Fight Forever con il boiaPage e l'American Dragon Brian Danielson , nell'ambito dell'IGN Fan Fest. Sviluppato da YUKE's Co. Ltd,: Fight Forever è il wrestler arcade che si rifà all'età ...La sua storia approfondimento Percy Jackson, il wrestlerCopeland sarà Ares Jay, insieme a suo ... A dare per primo l'annuncio del decesso è stato il proprietario dellae della ROH, Tony Khan: '...

Adam Cole tornerà a lottare in AEW a Marzo The Shield Of Wrestling

Ecco l’annuncio di Tony, con l’aiuto di Adam Cole, in arrivo un nuova serie reality targata AEW Zona Wrestling

Annunciato nuovo programma AEW su TBS Tuttowrestling

AEW: Fight Forever, un gameplay trailer ricrea lo storico match tra ... Multiplayer.it

AEW: Fight Forever, un match tra Adam Page e Bryan Danielson The Games Machine

TBS has expanded its All Elite Wrestling franchise by greenlighting AEW: All Access, a documentary series featuring the league’s biggest stars. The show, slated to premiere this March, will ...When Adam Cole last wrestled a match, the AEW World Championship was vacant, Vince McMahon was overseeing day-to-day operations in the WWE, and Saraya was still retired from in-ring competition. A lot ...