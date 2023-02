“Ad un passo...”, a quanto vola Meloni. Ghisleri: Schlein surclassata alle primarie (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un nuovo sondaggio che evidenzia il trionfo del centrodestra ed in particolare di Giorgia Meloni. Nella puntata del 22 febbraio, Porta a Porta, programma condotto da Bruno Vespa su Rai1, ha pubblicato il sondaggio, realizzato da Euromedia Research, relativo al consueto rilevamento sulle intenzioni di voto a livello nazionale. I dati di Alessandra Ghisleri sono paragonati a quelli dell'ultimo sondaggio del 24 gennaio scorso: Fratelli d'Italia con il 29.6% (+0.5) risulta essere il primo partito italiano, toccando quasi la soglia psicologica del 30%, seguito dal Partito Democratico con il 17,5% (+0.3). Il Movimento 5 Stelle con il 16.9% (-0.1) si colloca in terza posizione. La Lega guadagna mezzo punto, raggiungendo il 9%, seguita da Azione-Italia Viva all'8.1% (-0.5). Forza Italia si attesta al 7.7% (+0.1). alleanza Verdi e Sinistra sale ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un nuovo sondaggio che evidenzia il trionfo del centrodestra ed in particolare di Giorgia. Nella puntata del 22 febbraio, Porta a Porta, programma condotto da Bruno Vespa su Rai1, ha pubblicato il sondaggio, realizzato da Euromedia Research, relativo al consueto rilevamento sulle intenzioni di voto a livello nazionale. I dati di Alessandrasono paragonati a quelli dell'ultimo sondaggio del 24 gennaio scorso: Fratelli d'Italia con il 29.6% (+0.5) risulta essere il primo partito italiano, toccando quasi la soglia psicologica del 30%, seguito dal Partito Democratico con il 17,5% (+0.3). Il Movimento 5 Stelle con il 16.9% (-0.1) si colloca in terza posizione. La Lega guadagna mezzo punto, raggiungendo il 9%, seguita da Azione-Italia Viva all'8.1% (-0.5). Forza Italia si attesta al 7.7% (+0.1).anza Verdi e Sinistra sale ...

