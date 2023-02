Ad un anno dall’inizio del conflitto russo ucraino. Motta Sosa: "Se i tre fronti, europeo, mediorientale, asiatico-pacifico, dovessero un giorno saldarsi in un unico grande teatro armato allora sarebbe il segnale che le grandi potenze hanno scelto la forza per definire il nuovo ordine mondiale” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Domani ricorrerà il primo anniversario dell’inizio della guerra russa ucraina. Se il 21 febbraio del 2022 infatti la Russia riconobbe le repubbliche popolari del Donbass, fu proprio il 24 febbraio a segnare l’entrata delle truppe russe in Ucraina per quella che il presidente della Federazione Russa chiamò operazione militare speciale. Abbiamo deciso di intervistare per l’occasione Roberto Motta Sosa, studioso di storia delle relazioni internazionali, saggista, analista di politica e scenari internazionali. Infografica – La biografia dell’intervistato Roberto Motta Sosa – Per il Generale Bertolini l’Ucraina non ha abbastanza soldati per poter vincere questa guerra, nonostante l’approvvigionamento continuo di armamenti da parte della NATO. È davvero così? Personalmente ritengo di concordare con quanto sostenuto dal ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 23 febbraio 2023) Domani ricorrerà il primo anniversario dell’inizio della guerra russa ucraina. Se il 21 febbraio del 2022 infatti la Russia riconobbe le repubbliche popolari del Donbass, fu proprio il 24 febbraio a segnare l’entrata delle truppe russe in Ucraina per quella che il presidente della Federazione Russa chiamò operazione militare speciale. Abbiamo deciso di intervistare per l’occasione Roberto, studioso di storia delle relazioni internazionali, saggista, analista di politica e scenari internazionali. Infografica – La biografia dell’intervistato Roberto– Per il Generale Bertolini l’Ucraina non ha abbastanza soldati per poter vincere questa guerra, nonostante l’approvvigionamento continuo di armamenti da parte della NATO. È davvero così? Personalmente ritengo di concordare con quanto sostenuto dal ...

