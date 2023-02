Acquario (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutti noi, o quasi, siamo costantemente in lotta con il tempo. Ma ultimamente, , il conflitto si è fatto più intenso. E per quanto ne so, il tempo ti sta prendendo a calci nel sedere. Cosa puoi fare per alleviare questa pressione?... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutti noi, o quasi, siamo costantemente in lotta con il tempo. Ma ultimamente, , il conflitto si è fatto più intenso. E per quanto ne so, il tempo ti sta prendendo a calci nel sedere. Cosa puoi fare per alleviare questa pressione?... Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : 'Il carnevale degli animali' divenne la musica più caratteristica di Camille Saint-Saëns per i suoi toni umoristici… - Larabrusi : I più restii sono i pugliesi che pensano che a Milano non abbiamo mai visto un pesce se non nell'acquario - m_sourpatch : what is the zodiac sign of: 1.Scorpione 2.Bilancia 3.Bilancia 4.Cancro 5.Sagittario 6.Sagittario 7.Scorpione 8.Sco… - lounarah : RT @teatrolafenice: 'Il carnevale degli animali' divenne la musica più caratteristica di Camille Saint-Saëns per i suoi toni umoristici e c… - eleonoramassa7 : Bagnetto mattutino...ciao da Sansone (Acquario di Genova ?? ?? ??) -