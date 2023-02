Accusa shok di un ex vippona contro Nikita | “Ecco cosa disse su mio fratello morto di tumore”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 23 febbraio 2023)ancora sotto, questa volta da parte di una exla quale non ha mai nutrito una grande simpatia nei suoi confronti. Si tratta di Cristina Quaranta, che sostiene di essere stata eliminata proprio per ‘colpa’ sua, anche se in realtà è stata eliminata per via di un televoto. Cristina Quaranta lancia una pesanteL'articolo proviene da KontroKultura.