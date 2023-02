Accusa malore alla guida, accosta la cisterna carica di gas e muore: autista eroe evita la strage in A1 a Frosinone (Di giovedì 23 febbraio 2023) Intorno alle 19.30 di oggi, 23 febbraio, i vigili del fuoco del comando di Frosinone hanno effettuato un intervento di soccorso a persona in autostrada A1 , km 627 direzione sud, tra i caselli di ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Intorno alle 19.30 di oggi, 23 febbraio, i vigili del fuoco del comando dihanno effettuato un intervento di soccorso a persona in autostrada A1 , km 627 direzione sud, tra i caselli di ...

