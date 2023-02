Acciaierie d’Italia: verso un altro anno di cassa integrazione straordinario per tremila lavoratori Domani la comunicazione (Di giovedì 23 febbraio 2023) La notizia è riportata da Quotidiano. Domani pomeriggio Acciaierie d’Italia ufficializzerà la richiesta di cassa integrazione straordinaria per il massimo consentito, tremila lavoratori del gruppo. La gran parte dei quali, del siderurgico ex Ilva di Taranto. Ciò in prosecuzione della cassa integrazione in corso ed in scadenza. L'articolo Acciaierie d’Italia: verso un altro anno di cassa integrazione straordinario per tremila lavoratori <small class="subtitle">Domani la comunicazione</small> ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 febbraio 2023) La notizia è riportata da Quotidiano.pomeriggioufficializzerà la richiesta distraordinaria per il massimo consentito,del gruppo. La gran parte dei quali, del siderurgico ex Ilva di Taranto. Ciò in prosecuzione dellain corso ed in scadenza. L'articoloundiper la ...

