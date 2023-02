Accadde oggi | 23 febbraio | il gol di Silenzi che decise Verona-Napoli del 1992

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il giorno 23ilha giocato tredici partite, undici in Serie A e due in Serie B, ottenendo sei vittorie e quattro pareggi, con tre sconfitte. L’è l’1-0 anella quinta di ritorno della Serie A 1991/92, quando ilera allenato da un giovane Claudio Ranieri, che in quella giornata schierò: Galli; Ferrara, Tarantino; Crippa, Alemao (46? Agostini), Blanc; Corradini, De, Careca, Zola (46? Mauro),. Proprio quest’ultimo al 66? segnò il gol chela vittoria sul, in una partita che si giocò sul neutro di Cremona. La punta vanta 11 gol nelle sue 43 presenze in maglia azzurra: 6 in 39 partite di Serie A, una rete nelle 3 di Coppa Italia ed una doppietta nella ...