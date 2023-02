A$AP Rocky | Julia Garner ed Elliot Page sono i nuovi volti di Gucci Guilty

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Michael Hauptman Accettazione di sé, amicizia e amore in ogni sua forma guidano la narrazione delicata di. Alla vigilia del debutto del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno durante la settimana della moda milanese, l’iconica fragranza della maison fiorentina cambia volto. E si affida adper rappresentare un jus che omaggia libertà e innovazione. Una fragranza anticonvenzionale, che unisce Bergamotto e Pepe Nero a Lillà, Pesca e Ribes Nero. L’effetto è multisfaccettato e avvolgente, eclettico. Una caratteristica che rendeedil trio perfetto per incarnare ...

... dove Rihanna ha annunciato al mondo intento la sua seconda gravidanza , Rihanna,e loro figlio sono apparsi in un adorabile servizio fotografico per la copertina di British Vogue . Da ...... la cantante di Lift me Up ha rivelato al mondo di essere di nuovo in dolce attesa insieme al compagno. Una notizia lietissima, sottolineata dalla mise della performance: un outfit in ...

Gucci sceglie A$ap Rocky, Julia Garner ed Elliot Page come volti delle fragranze - MFFashion.com MF Fashion

Rihanna e A$AP Rocky non hanno assunto una tata dopo la nascita del bambino: «Eravamo solo noi e lui» Vanity Fair Italia

Olivia Wilde e il commento «inopportuno» su A$AP Rocky Cosmopolitan

Rihanna e A$AP Rocky: le loro reazioni (di sorpresa) all'arrivo del ... MTV.IT

Rihanna fidanzato: chi è A$AP Rocky e tutti gli ex della pop star | Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

L'ear cuff, l'orecchino singolo che si indossa senza buco nell'orecchio, è l'accessorio di tendenza 2023 e il più amato dalle star ...Dopo l'outfit del Super Bowl che ha svelato la sua gravidanza, la pop star è tornata in modalità "glam mom" in occasione della cena per il suo 35° compleanno ...