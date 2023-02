A “provocare Putin” è la debolezza occidentale, non la sua forza. Dal Biden di Kabul a Biden a Kyiv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non sono le dimostrazioni di forza dell’occidente a “provocare” Vladimir Putin, è il contrario: lo ridimensionano. Molti osservatori temevano che, dopo la visita a sorpresa di Joe Biden a Kyiv lune... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non sono le dimostrazioni didell’occidente a “” Vladimir, è il contrario: lo ridimensionano. Molti osservatori temevano che, dopo la visita a sorpresa di Joelune... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kadubska : RT @JozeJechich_JJ: @LorisGroppo occorrerebbe capire il livello profondo di frustrazione dei militari ed un loro eventuale timore che prose… - RODOLFOPRENESTI : @putino volete il regime change sconfiggere la Russia, Putin diavolo... Putin è moderato questo è un falco... augur… - alexandernevs3 : Biden sembra un vecchio rimbambito ma è un gigante. Ora chiude i russofili della Transnistra in un buco tipo strisc… - Anna01398988 : @sandumaiamd Putin consiglia i filorussi di dire bugie sui moldava al fine di fare intervenire Putin… - MarFio19 : @teoxandra In realtà è l'Ucraina che, attraverso suoi uomini travestiti da russi, vuole provocare il Cremlino per a… -