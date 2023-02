“A Piazzale Loreto c’é ancora posto”: l’odio del collettivo di Torino contro Salvini. Ogni giorno un bersaglio (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Salvini sappia che a Piazzale Loreto c’è ancora posto“. Sotto a chi tocca, Ogni giorno i “veri democratici” puntano un bersaglio, con minacce di morte e linguaggio d’odio a profusione che a sinistra fingono di ignorare. L’altro ieri è toccato a Valditara, ieri al premier Giorgia Meloni con cori infami (“Sei la prima della lista” ) e oggi tocca al leader della Lega e vicepremier. Così, per non scontentare nessuno. C’è poco da ridere, il clima si sta surriscaldando. Il triste, macabro riferimento a Piazzale Loreto dove è stato giustiziato Mussolini tiene banco nel lessico antagonista”: la vergognosa minaccia contro Salvini, apparsa nelle storie del profilo Instagram del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) “sappia che ac’è“. Sotto a chi tocca,i “veri democratici” puntano un, con minacce di morte e linguaggio d’odio a profusione che a sinistra fingono di ignorare. L’altro ieri è toccato a Valditara, ieri al premier Giorgia Meloni con cori infami (“Sei la prima della lista” ) e oggi tocca al leader della Lega e vicepremier. Così, per non scontentare nessuno. C’è poco da ridere, il clima si sta surriscaldando. Il triste, macabro riferimento adove è stato giustiziato Mussolini tiene banco nel lessico antagonista”: la vergognosa minaccia, apparsa nelle storie del profilo Instagram del ...

