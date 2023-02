A Mortara il primo appuntamento dell’anno con “Innamòrati di Te”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Codere Italia porta per la prima volta adi Te’, il progetto itinerante volto al contrasto della violenza sulle donne e più in generale della violenza di genere. La tredicesima edizione è ospitata nella sala convegni comunale di Palazzo Cambieri. Secondo i dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno, nel 2022 in Italia sono stati registrati 317 omicidi, con 125 vittime donne: di queste, 67 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. La vittima nel 72% dei casi è italiana e lascia figli piccoli (38%). Si stima che in Italia lo scorso anno sono state circa 86 ogni giorno le donne vittime di reato (maltrattamenti in ambito familiare, violenze sessuali, stalking). Nel periodo 1 gennaio – 12 febbraio 2023, nel nostro Paese sono stati registrati 33 omicidi, con 13 ...