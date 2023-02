60milioni in beni sequestrati a imprenditore vicino ai clan (Di giovedì 23 febbraio 2023) sequestrati beni per 60milioni divisi in conti correnti, quote societarie e relativi beni strumentali ad imprenditore vicino al clan Belforte sequestrati beni per 60milioni ad imprenditore vicino ai clan. I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e i Carabinieri del R.O.S., hanno eseguito misura di prevenzione patrimoniale con sequestro di beni mobili e immobili. Ad emettere il provvedimetno il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Misure di Prevenzione su proposta della Procura della Repubblica di Napoli. Il sequestro, scaturisce dalle indagini anche di tipo patrimoniale condotte dal Raggruppamento Operativo Speciale dei ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023)perdivisi in conti correnti, quote societarie e relativistrumentali adalBelforteperadai. I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e i Carabinieri del R.O.S., hanno eseguito misura di prevenzione patrimoniale con sequestro dimobili e immobili. Ad emettere il provvedimetno il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Misure di Prevenzione su proposta della Procura della Repubblica di Napoli. Il sequestro, scaturisce dalle indagini anche di tipo patrimoniale condotte dal Raggruppamento Operativo Speciale dei ...

