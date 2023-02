365 giorni con Maria | 23 febbraio La Madonna opera tre grandi prodigi | uno più recente

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Per ben tre volte laappare in tutto il suo splendore equello che tutti attendono con tanta speranza. Per suo tramite avvengono trefatti che porteranno la tanto attesa pace e li metterà tutti in salvo. Ilo si ripete per le prime due volte nella stessa data, il 23, L'articolo proviene da La Luce di