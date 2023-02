300 anni Arabia Saudita, festeggia anche Cristiano Ronaldo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Cristiano Ronaldo ha celebrato il 300esimo anno di fondazione dell’Arabia Saudita. Tutti i dettagli sul portoghese Per festeggiare i 300 anni dalla fondazione dell’Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo ha festeggiato a Riad andando in campo per un evento celebrativo insieme ad alcuni dirigenti dell’Al Nassr e al compagno di squadra Anderson Talisca. Happy founding day to Saudi Arabia ??Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023 Il portoghese ha indossato abiti tipici e impugnato una spada. I colori erano ovviamente il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha celebrato il 300esimo anno di fondazione dell’. Tutti i dettagli sul portoghese Perre i 300dalla fondazione dell’hato a Riad andando in campo per un evento celebrativo insieme ad alcuni dirigenti dell’Al Nassr e al compagno di squadra Anderson Talisca. Happy founding day to Saudi??Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez—(@) February 22, 2023 Il portoghese ha indossato abiti tipici e impugnato una spada. I colori erano ovviamente il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Ronaldo, festa in campo per i 300 anni dell'Arabia con tunica e spada #cristianoronaldo - ZZiliani : Dicono che i diritti della serie A senza la #Juventus non valgano niente: fa ridere, ma liberi di pensarlo. Di cert… - SalvatoreMelli8 : La ucraina ha più di 300 Mila morti e quello che vendono agli italiani sono notizie. false che vincono gli ucraini… - 69_x7 : RT @sportmediaset: Ronaldo, festa in campo per i 300 anni dell'Arabia con tunica e spada #cristianoronaldo - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: Calcio: per i 300 anni dalla fondazione dell'#ArabiaSaudita, Cristiano #Ronaldo, da gennaio all'-Al-NAssr, si è presentato in… -