24 Febbraio: un anno dopo, la guerra in Ucraina continua. (Di giovedì 23 febbraio 2023) La guerra in Ucraina, un anno dopo l'invasione russa, è ancora ben lontana da una possibile soluzione. Kiev non ha dubbi: Mosca sta rafforzando le proprie posizioni sul fronte. Tutto cominciò il 24 Febbraio del 2022, con l'invasione ordinata da Vladimir Putin e minacciata nei giorni antecedenti. Le minacce del presidente russo furono prese sul serio soltanto da Stati Uniti e Gran Bretagna. Ad un anno di distanza, Kiev osserva con attenzione l'intensa attività di posizionamento delle truppe russe e ne desume che Mosca stia organizzando "operazioni offensive nelle direzioni di Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtarsk". Intorno a Bakhmut i combattimenti si intensificano e Mosca si sta servendo degli aerei da ricognizione per meglio guidare i colpi dell'artiglieria.

