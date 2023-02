Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli eventi datati 23Conquistò una Coppa Italia con la Fiorentina (la prima della storia gigliata), ma legò il suo nome anche ai club liguri. Il 231913 nasceva Gipo Poggi, che in Serie A indossò inoltre le maglie di Sampierdarenese, Milan, e Sampdoria. Dei blucerchiati fu sia tecnico nelle giovanili, nella prima squadra e vice di Fulvio Bernardini. E oggi avrebbe compiuto novant’anni Rino Carlini, bandiera del Genoa: vestì infatti la casacca rossoblù per dieci stagioni. Festeggia i sessanta l’ex portiere Paolo Bordoni, 189 presenze nel campionato cadetto tra Piacenza e Pescara. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcio L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.