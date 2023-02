23 febbraio 2000: ci lascia Stanley Matthews (VIDEO) (Di giovedì 23 febbraio 2023) La morte di Stanley Matthews Il 23 febbraio del 2000 ci lascia Stanley Matthews. È stato un grande centrocampista dotato di un’ottima visione di gioco e che nel 1956 vinse il primo Pallone D’Oro. Il suo stile di vita l’ha portato a giocare fino a cinquant’anni in Premier League con le maglie di Stoke City e Blackpool. Un uomo d’altri tempi che è scomparso all’età di 85 anni. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) La morte diIl 23delci. È stato un grande centrocampista dotato di un’ottima visione di gioco e che nel 1956 vinse il primo Pallone D’Oro. Il suo stile di vita l’ha portato a giocare fino a cinquant’anni in Premier League con le maglie di Stoke City e Blackpool. Un uomo d’altri tempi che è scomparso all’età di 85 anni. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

