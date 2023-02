22 Febbraio 2023 – Putin, in risposta alla visita di Biden a Kiev, sospende adesione al trattato New Start e revoca decreto di riconoscimento della Moldova (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il presidente Vladimir Putin in risposta alla visita del presidente americano Joe Biden ha sospeso l’adesione della Federazione al trattato New Start e ha revocato un decreto del 2012 che sosteneva la sovranità della Moldova, nel contesto della questione della Transnistria. La decisione è stata presa per “garantire gli interessi nazionali della Russia in relazione ai profondi cambiamenti in atto nelle relazioni internazionali“. È morto un undicesimo palestinese per le complicazioni respiratorie causate dai gas lacrimogeni lanciati durante il raid militare israeliano nella città di Nablus, in Cisgiordania. Nello stesso ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il presidente Vladimirindel presidente americano Joeha sospeso l’Federazione alNewe hato undel 2012 che sosteneva la sovranità, nel contestoquestioneTransnistria. La decisione è stata presa per “garantire gli interessi nazionaliRussia in relazione ai profondi cambiamenti in atto nelle relazioni internazionali“. È morto un undicesimo palestinese per le complicazioni respiratorie causate dai gas lacrimogeni lanciati durante il raid militare israeliano nella città di Nablus, in Cisgiordania. Nello stesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : 'Ho una dacia, un vigneto, un giardino. L’orto. C'è la mia acqua, ci sono i miei pozzi. Lì c’è la mia voglia di pac… - HSkelsen : I russi hanno 'festeggiato' il 24 febbraio 2023 cercando di 'liberare' dei bimbi. Hanno bombardato un asilo nido a… - fleinaudi : 24 Febbraio 2022 24 Febbraio 2023 Quanto lontano appariva l’Ucraina! Quanto vicina ci è oggi! Questo è il motivo pe… - mathildbauchard : RT @RaiCultura: Maurizio Costanzo ci ha lasciati il 24 febbraio 2023. Lo ricordiamo con un estratto da 'Grand'Italia' (1979-80) in cui inte… - Miti_Vigliero : Previsioni Meteo Limet per Domenica 26 Febbraio 2023 in Liguria -