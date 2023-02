185mila euro e un rolex in un pacco: controlli su spedizioni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Trovati in un pacco oltre 185mila euro e un rolex. A scoprirlo i Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corso 185mila euro e un rolex in un pacco. I controlli sulle spedizioni nazionali ed estere hanno permesso ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli di rintracciarre in un centro spedizioni un pacco sospetto. Le verifiche nell’ambito del monitoraggio via web dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. L’imballaggio – sequestrato – conteneva la somma contante di 185.645 euro e un orologio marca rolex modello Datejust. Dai primi accertamenti sembra che il prezioso orologio sia provento di rapina. Sono in ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Trovati in unoltree un. A scoprirlo i Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corsoe unin un. Isullenazionali ed estere hanno permesso ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli di rintracciarre in un centrounsospetto. Le verifiche nell’ambito del monitoraggio via web dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. L’imballaggio – sequestrato – conteneva la somma contante di 185.645e un orologio marcamodello Datejust. Dai primi accertamenti sembra che il prezioso orologio sia provento di rapina. Sono in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Trovati in un pacco oltre 185mila euro e un rolex. A scoprirlo i Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli. In… - ottopagine : Controlli sulle spedizioni a Napoli: in un pacco 185mila euro e un Rolex #Napoli - NapoliToday : #Cronaca La scoperta in un pacco: al suo interno 185mila euro e un Rolex - fattidinapoli : Napoli: 185mila euro e un Rolex in un pacco. Controlli dei Carabinieri sulle spedizioni, 2 d... -… -