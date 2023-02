13 mila visitatori per Antonio Ligabue. L’ora senz’ombra (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quasi 13.000 visitatori provenienti da diverse città italiane per la mostra “Antonio Ligabue. L’ora senz’ombra. Il riconoscimento come artista e come persona”, a cura di Sandro Parmiggiani, che si è recentemente conclusa negli spazi modenesi di BPER Banca. L’esposizione, prima proposta de La Galleria BPER Banca in ambito contemporaneo, ha registrato in media oltre 220 presenze giornaliere (57 giornate di apertura dal Leggi su periodicodaily (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quasi 13.000provenienti da diverse città italiane per la mostra “. Il riconoscimento come artista e come persona”, a cura di Sandro Parmiggiani, che si è recentemente conclusa negli spazi modenesi di BPER Banca. L’esposizione, prima proposta de La Galleria BPER Banca in ambito contemporaneo, ha registrato in media oltre 220 presenze giornaliere (57 giornate di apertura dal

