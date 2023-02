Ziliani: “Serie B o Serie C per la Juve, la condanna arriverà” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paolo Ziliani torna a parlare della Juventus, i bianconeri potrebbero essere retrocessi in Serie B o Serie C. La Juventus ha presentato ricorso per la penalizzazione di 15 per il caso plusvalenze, ora toccherà al Collegio di garanzia del Coni decidere se rigettare il ricorso, oppure accoglierlo. Intanto c’è un altro problema grave per la società bianconera. Dal punto di vista sportivo la Juve può subire un’altra condanna a causa della cosiddetta manovra stipendi. Ecco il commento del giornalista Paolo Zialini sui social: “Cosa c’è sotto dunque? Semplice. Così come per la famosa “carta Ronaldo”, il sospetto è che la restituzione dei 4 stipendi “rinunciati” dagli 8 calciatori sia avvenuta (per CR7 non ancora) in nero, cioè pagando loro ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paolotorna a parlare dellantus, i bianconeri potrebbero essere retrocessi inB oC. Lantus ha presentato ricorso per la penalizzazione di 15 per il caso plusvalenze, ora toccherà al Collegio di garanzia del Coni decidere se rigettare il ricorso, oppure accoglierlo. Intanto c’è un altro problema grave per la società bianconera. Dal punto di vista sportivo lapuò subire un’altraa causa della cosiddetta manovra stipendi. Ecco il commento del giornalista Paolo Zialini sui social: “Cosa c’è sotto dunque? Semplice. Così come per la famosa “carta Ronaldo”, il sospetto è che la restituzione dei 4 stipendi “rinunciati” dagli 8 calciatori sia avvenuta (per CR7 non ancora) in nero, cioè pagando loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blublu51 : Oh oh pare che sia cambiato il vento ... #abodi #juventus #plusvalenze #Ziliani - MarcoCat1961 : @bebofolies @CalcioFinanza @fedetempesta72 Pistocchi e Ziliani , Varriale e Palmeri , ecc… aspetto il City e il Bar… - Marcellus717 : RT @BW5maggio: Non esistono solo Varriale, Ziliani …… Ora c’è questo essere spregevole #Nerozziout #DisdettaSkydazn #DisdetteDaznSky #Disd… - Dott_Coccia : RT @BW5maggio: Non esistono solo Varriale, Ziliani …… Ora c’è questo essere spregevole #Nerozziout #DisdettaSkydazn #DisdetteDaznSky #Disd… - capitandea : @SaverioMazza @SerieA @juventusfc @FIGC @massimozampini @capuanogio @mirkonicolino @F1N1no Va beh, ma basta taggare… -