Ziliani | «L’Eintracht è andata a scuola di calcio col Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Grande vittoria delche batteFrancoforte per 2 a 0 e archivia la pratica Champions con due prodezze di Osimhen e Di Lorenzo e nonostante il rigore sbagliato da Kvara. Il giornalista Paolointerviene su twitter al fischio finale per esaltare ancora una volta la prova degli azzurri di Spalletti Buona squadra, ma stasera coldi: e il rosso a Kolo Muani non c’entra. Fantastica prova degli uomini di Spalletti con un Lozano alla vertiginosa altezza di Osimhen e Kvara, e i soliti Kim, Lobotka e DiLorenzo Buona squadra, ma stasera col #di: e il rosso a Kolo ...