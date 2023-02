Zelensky? Marionetta di Washington Silvio? Parole sacrosante

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rolandoroccando : RT @DiegoFusaro: 'Zelensky? Marionetta di Washington. Da Berlusconi parole sacrosante' - - albebu1955 : RT @DiegoFusaro: 'Zelensky? Marionetta di Washington. Da Berlusconi parole sacrosante' - - lrcasanova1 : RT @DiegoFusaro: 'Zelensky? Marionetta di Washington. Da Berlusconi parole sacrosante' - - Antigone289 : RT @DiegoFusaro: 'Zelensky? Marionetta di Washington. Da Berlusconi parole sacrosante' - - francofalchi319 : RT @DiegoFusaro: 'Zelensky? Marionetta di Washington. Da Berlusconi parole sacrosante' - -

ha insultato Berlusconi, che cosa ne pensa 'continua a fare la parte del guitto, quella per cui è stato programmato. Egli è soltanto un attore Nato, unaprodotta in ......elargizione di denaro e l'invio di armi sempre più sofisticate per aiutare la exche ... Ci sono buoni motivi per pensare che durante l'incontro Biden -a Washington, il presidente ...

Zelensky Marionetta di Washington. Da Berlusconi parole sacrosante Affaritaliani.it

Yermak, l’eminenza grigia di Zelensky e gli altri: quelli che contano ... Il Fatto Quotidiano

Cala il consenso negli Usa: quanto può durare la guerra di Zelensky Notizie Geopolitiche

Ucraina-Russia, popolo ucraino vero protagonista della guerra Adnkronos

diritti Osservatorio sulla legalità

Meloni ha detto a Kiev che "l'Italia non tentenna". Che cosa pensa della posizione della premier italiana "Penso che Giorgia Meloni stia sbagliando tutto e il suo governo, sia se mai è possibile, la ...Con la visita di Joe Biden a Kiev, Mosca è insorta contro il presidente americano e ha affermato di aver consentito il viaggio.