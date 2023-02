Zelensky: "L'Italia sostiene l'Ucraina con forza" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 febbraio 2023 "L'Italia ci sostiene con forza nella lotta per l'indipendenza. C'è un nuovo pacchetto per il sostegno alla difesa, che include difesa aerea. L'Italia è pronta a collaborare con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 febbraio 2023 "L'ciconnella lotta per l'indipendenza. C'è un nuovo pacchetto per il sostegno alla difesa, che include difesa aerea. L'è pronta a collaborare con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Le parole di #Zelensky rendono bene l'idea di come #Berlusconi abbia creato un problema enorme alla credibilità del… - cmdotcom : #Zelensky: ‘Grazie Italia, grazie #Milan e grazie Serie A. Ricorderemo il vostro contributo alla nostra lotta’ - tg2rai : .@GiorgiaMeloni a #Kiev. L'incontro con #Zelensky. 'L'Italia non tentennerà, ogni supporto fino alla fine. La lotta… - CeschiaMarcello : RT @Sydwerehere: Zelensky dà a Berlusconi il fatto suo (“Non gli hanno bombardato casa, non sono entrati nel suo giardino con i carri armat… - Zashiki171 : RT @ChanceGardi: La conferenza stampa della Presidente Meloni con Zelensky è una delle pagine più nere della storia d'Italia. Neanche Dragh… -