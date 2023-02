Zelensky: il documentario di Sean Penn sul presidente ucraino è un'occasione mancata (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Superpower è narcisistico, retorico, monodimensionale e agiografico, malgrado le nobili intenzioni si rivela il ritratto di un presidente amico versione supereroe e poco altro Leggi su wired (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Superpower è narcisistico, retorico, monodimensionale e agiografico, malgrado le nobili intenzioni si rivela il ritratto di unamico versione supereroe e poco altro

