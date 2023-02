"Zelensky ha risposto con violenza". Giannini attacca sul caso Berlusconi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) caso Berlusconi a Kiev. Durante il viaggio nella capitale ucraina, Meloni ha dovuto affrontare un tema inatteso. Zelensky ha risposto alle dichiarazioni che Berlusconi aveva rilasciato qualche giorno prima, appena uscito dal seggio di Milano. Il presidente dell'Ucraina ha detto che, evidentemente, a Berlusconi nessuno ha mai bombardato la casa. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 22 febbraio su La7. In collegamento c'era Massimo Giannini, il direttore de La Stampa. "L'incidente che si è creato a Kiev avviene a valle di una serie di infortuni che avevano già contrassegnato il nostro difficile rapporto con la guerra - ha detto Giannini - La missione di Meloni a Kiev non è stato un insuccesso ma arriva al ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023)a Kiev. Durante il viaggio nella capitale ucraina, Meloni ha dovuto affrontare un tema inatteso.haalle dichiarazioni cheaveva rilasciato qualche giorno prima, appena uscito dal seggio di Milano. Il presidente dell'Ucraina ha detto che, evidentemente, anessuno ha mai bombardato la casa. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 22 febbraio su La7. In collegamento c'era Massimo, il direttore de La Stampa. "L'incidente che si è creato a Kiev avviene a valle di una serie di infortuni che avevano già contrassegnato il nostro difficile rapporto con la guerra - ha detto- La missione di Meloni a Kiev non è stato un insuccesso ma arriva al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloGir33 : RT @maANDmo: @MarcoRizzoPC Una crisi di Governo, perché @berlusconi non sarà felice delle parole pesantissime di Zelensky, le bombe sulla c… - tempoweb : '#Zelensky ha risposto con violenza'. #Giannini attacca sul caso #Berlusconi #22febbraio - MestreRoby : @frenkevita Veramente la Meloni ha detto a Zelensky che l'Utaoia è pronta anche subito per la ricostruzione dell'Uc… - RealF0lkBlues : @TgLa7 Errato dire che Zelensky ha attaccato Berlusconi. Semplucemente ha risposto a tono alle vergognose parole di quest'ultimo - InesCatellani2 : RT @ConcettTumino: @luann1031111 Ho seguito in diretta la conferenza stampa:non c'è stato nessun attacco di Zelensky a Berlusconi. Ha rispo… -