Zelensky contro il Cav La stoccata davanti alla premier 'Berlusconi? Mai vista la guerra' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il viaggio di Giorgia Meloni a Kiev. La commozione tra le macerie, lo choc per le foto delle stragi. Poi la conferenza con il presidente ucraino. 'L'Italia non tentenna, è al vostro fianco'. Resta il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il viaggio di Giorgia Meloni a Kiev. La commozione tra le macerie, lo choc per le foto delle stragi. Poi la conferenza con il presidente ucraino. 'L'Italia non tentenna, è al vostro fianco'. Resta il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : #Berlusconi di nuovo contro #Zelensky, con parole degne della peggiore propaganda filoputiniana. @ManfredWeber il… - Linkiesta : #Berlusconi, #Zelensky, il concorso esterno in associazione putinista, e noi Le ripugnanti fandonie di #Berlusconi… - petergomezblog : Berlusconi contro Zelensky: “Lo giudico molto negativamente”. E a Meloni: “Io da premier non avrei parlato con il p… - f_desena : RT @proctodeo01: Dichiarazione di Zelensky in conferenza stampa contro Berlusconi e la Meloni resta di sasso senza replicare o difendere i… - margymo : RT @annapaolaconcia: E anche #MessinaDenaro difende #Putin contro #Zelensky. Avevamo bisogno di sapere cosa pensa il super latitante della… -