Zelensky attacca Berlusconi: "La sua casa non è mai stata bombardata, il suo partner russo non è entrato nel suo cortile coi carri armati" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "La casa di Berlusconi non è mai stata bombardata, il suo partner russo non è entrato con i carri armati nel suo giardino, nessuno ha ammazzato i suoi parenti o amici, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare e tutto questo grazie all'amore fraterno della Russia". Lo ha detto il presidente ucraino ieri, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa con Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sul leader di Forza Italia. "Io auguro pace a tutte le famiglie italiane, anche a chi non ci sostiene – ha continuato – ma la nostra è una grande tragedia che va capita. Voglio che vengano qui a vedere con i propri occhi la scia di sangue che hanno lasciato". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

