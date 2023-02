Zanetti | «Contattati per la Samp | mi piacerebbe tornare nel calcio»

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Mai dire mai». Massimo, imprenditore trevigiano patron della Segafredo, non nega di essere in corsa per acquistare ladoria. «Una maglia prestigiosa. Sì, è vero, siamo stati interpellati. Ma al momento non c’è ancora nulla di concreto», ha raccontato il patron della Virtus Bologna in un’intervista rilasciata a Il Gazzettino. La notizia dell’interessamento di L'articolo proviene dae Finanza.