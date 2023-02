Zancan: «Inter, toccare centrocampo un rischio! Davanti non è semplice» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Inter sfida il Porto negli ottavi di finale di Champions League in programma a San Siro alle 21 mercoledì 22 febbraio. Inzaghi ha qualche dubbio di formazione a centrocampo e in attacco. Federcio Zancan a Sky Sport dice la sua SCELTE NON FACILI – L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a sfidare il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I dubbi del tecnico Interista riguardano centrocampo e attacco, ma secondo Federico Zancan solo uno di questi due reparti non va toccato: «Credo che toccare quei tre in mezzo sia un rischio. Davanti è un bel rebus, nel senso che Lukaku ha mandato qualche timido segnale di crescita seppur non così forte da doverlo schierare titolare. Dzeko nelle ultime partite non è stato ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’sfida il Porto negli ottavi di finale di Champions League in programma a San Siro alle 21 mercoledì 22 febbraio. Inzaghi ha qualche dubbio di formazione ae in attacco. Federcioa Sky Sport dice la sua SCELTE NON FACILI – L’di Simone Inzaghi si appresta a sfidare il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I dubbi del tecnicoista riguardanoe attacco, ma secondo Federicosolo uno di questi due reparti non va toccato: «Credo chequei tre in mezzo sia un rischio.è un bel rebus, nel senso che Lukaku ha mandato qualche timido segnale di crescita seppur non così forte da doverlo schierare titolare. Dzeko nelle ultime partite non è stato ...

