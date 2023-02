Ne è convinto Giovanni Diamanti, consulente politico, co - fondatore e partner dell'agenzia di comunicazione politica Quorum/, che ha partecipato all'incontro "Tik - Tok Politik. Come vincere .../Agi evidenzia un trend molto positivo per tutto il centrodestra , che guadagna quasi 2 ... Unache il centrodestra, visto lo stato attuale dell'opposizione, potrebbe anche vincere. La ...

YouTrend: sfida Schlein e Bonaccini sui social non si vince lì - Il ... Il Sole 24 ORE

Sondaggi, un grande partito torna a volare: lo scenario se si votasse oggi QuiFinanza

Giappone, sfida per il crimine Panorama

Elezioni Lazio e Lombardia. Rocca e Fontana oltre il 50% dei voti. Crolla l'affluenza Sky Tg24

Regionali Lombardia, fuga dal voto: preoccupa l'astensione. Gli esperti: "Sarà molto più alta del passato" La Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...