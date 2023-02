Yamaha sempre più verso un futuro a zero emissioni. In arrivo le e-bike (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Uno degli obiettivi che abbiamo è quello di diventare carbon neutral. Questo passa attraverso la diminuzione delle emissioni di CO2 nella supply chain, così come per mezzo dell'abbattimento delle emissioni sull'utilizzo dei nostri prodotti”. In un'intervista all'Italpress, Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Italia, ha fatto il punto sulle ultime novità da parte dell'azienda giapponese produttrice di veicoli motorizzati e motori marini, in particolare per quanto concerne i passi avanti verso l'obiettivo della sostenibilità ambientale e della carbon neutrality: “Questo non vuol dire che da domani tutti i nostri prodotti saranno elettrici – ha aggiunto – La direzione è in parte quella, ma lavoreremo in modo molto forte anche sulla riduzione delle emissioni dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Uno degli obiettivi che abbiamo è quello di diventare carbon neutral. Questo passa attrala diminuzione delledi CO2 nella supply chain, così come per mezzo dell'abbattimento dellesull'utilizzo dei nostri prodotti”. In un'intervista all'Italpress, Andrea Colombi, Country Manager diItalia, ha fatto il punto sulle ultime novità da parte dell'azienda giapponese produttrice di veicoli motorizzati e motori marini, in particolare per quanto concerne i passi avantil'obiettivo della sostenibilità ambientale e della carbon neutrality: “Questo non vuol dire che da domani tutti i nostri prodotti saranno elettrici – ha aggiunto – La direzione è in parte quella, ma lavoreremo in modo molto forte anche sulla riduzione delledei ...

