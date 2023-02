WWE | Tornano a salire gli ascolti di Raw dopo Elimination Chamber

Leggi su zonawrestling

Nella notte fra lunedì e martedì è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di Monday Night Raw la puntata per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di circa 2.006.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.56.in aumento Questi numeri per lo show rosso sono una vera e propria buona notizia dato che segnalano un aumento deglie il ritorno per lo show sopra la soglia dei 2 milioni di spettatori. Infatti rispetto alla settimana precedente l'aumento è stato di circa 200.00 spettatori.